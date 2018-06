Freudenstadt Zum 50. Geburtstag ein Apfelbaum

Zur Begrüßung der zahlreichen Gäste in der Aula sangen die Schüler das Lied "Hallo" und winkten dabei den Gästen zu. Zwischen den Grußworten zeigte die Projektgruppe Theater alltägliche Schulsituationen in einem lustigen Spiel, wobei auch ein Auszug aus Schillers "Glocke" dabei war. Die Projektgruppe Film führte als Ergebnis der Projektwochen eine Schulsituation zu Kaisers Zeiten vor. Schulleiterin Daniela Schneider, die seit diesem Schuljahr im Amt ist, sprach in ihrer Rede nicht nur darüber, dass Schule die Epoche der jeweiligen Gesellschaft abbildet, sondern dass sie auch von ihren Akteuren lebt. Dabei wünschte sie sich eine stabile Bildungspolitik mit Mehrwert für die Kinder sowie Zeit und Gelassenheit für die Kernaufgaben. Nach dem Leitmotto der Schule "Miteinander und Füreinander" wurde ein schönes Fest für die Schüler und alle Gäste auf die Beine gestellt. Aus der Sicht der geschäftsführenden Schulleiterin Stefanie Maier sind stets die Schüler das Wichtigste. Sie sollen sich in der Bildungseinrichtung wohlfühlen und gerne kommen.