Freudenstadt WM: Fußballfans dürfen sich auf Public Viewing freuen

Gewinnspiele und Fotoaktion

Auf dem Platz werden bei den Spielen verschiedene Stände aufgebaut, an denen es Essen und Getränke gibt. Außerdem sind weitere Aktionen geplant. Gedacht ist an Gewinnspiele und eine Fotoaktion, auch Torwandschießen ist im Gespräch. Beim Viertefinale, das an dem Wochenende ausgetragen wird, an dem sonst eigentlich das Stadtfest gefeiert wird, soll es ein paar weitere Stände geben, darunter einen Food-Truck.

Er hoffe, sehr, dass bei den Spielen die Sonne scheine, sagte Kläger. Die Wetterprognose schaue er sich aber erst drei Tage vorher an, um den Einkauf zu planen. Aber auch bei Regen werden die Spiele übertragen, die Leinwand halte das aus, darauf sei geachtet worden, so Kläger. Außerdem gebe es dann auch Regencapes zu kaufen.

Allerdings hat Kläger noch Bedenken wegen der Baustelle. Für Dienstag hat er sich für ein Gespräch darüber mit Rudolf Müller, dem Leiter des Amts für Stadtentwicklung, und weiteren seiner Mitarbeiter verabredetet.

Los geht es mit der Gruppenphase für das deutsche Team übrigens am Sonntag, 17. Juni, ab 17 Uhr mit dem Spiel gegen Mexico. Am Samstag, 23. Juni, steht ab 20 Uhr das Spiel gegen Schweden an und die Partie gegen Südkorea beginnt am Mittwoch, 27. Juni, um 16 Uhr.