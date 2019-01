Freudenstadt Unbekannter spricht Grundschüler an

Dieser Vorfall soll sich bereits am Dienstag ereignet haben: Ein Junge der Hartranft-Grundschule ist auf dem Heimweg. In der Bahnhofstraße wird er von einem Fremden aus einem Auto heraus angesprochen. Der Unbekannte bietet an, das Kind heimzufahren. Der Junge lehnt jedoch ab und geht weiter.

Junge lehnt Angebot ab

Soweit der vermeintliche Sachverhalt, den die Schule auch der Polizei gemeldet hat. Das bestätigte Polizeipräsidiums-Pressesprecher Thomas Kalmbach. Er erklärt: Das Ganze läuft noch nicht unter einer Straftat. Zunächst müsse man mit dem Jungen sprechen und dann die Situation einordnen. Man sei nun allerdings wachsam, falls weitere Vorfälle gemeldet werden sollten.