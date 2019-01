Freudenstadt "Trekking Schwarzwald" landet auf Platz zwei

Neben dem Mobilitätszentrum Münsingen war auch die "Bike-Zone Albstadt" mit anspruchsvollen Mountainbike-Strecken unter den Nominierten. "Angebote für Fahrradfahrer und Mountainbiker stehen auch im Schwarzwald hoch in der Gunst", so Dunker. Deshalb biete der Naturpark ebenfalls ein großes Radwegenetz, darunter allein 5500 Kilometer einheitlich ausgeschilderte Mountainbike-Strecken mit 100 Kilometern Single-Trails. So werden sehr enge und sportliche Etappen über Stock und Stein bezeichnet. Und in vielen Orten könnten auch Elektrofahrräder ausgeliehen werden. Entlang der Strecken, die mit dem entsprechenden Logo beschildert sind, gebe es zahlreiche Lade-und Akkuwechselstationen. Der landschaftlich reizvolle, 260 Kilometer lange Naturpark-Radweg sei für alle Arten von Fahrrädern geeignet.