Freudenstadt Technische Anlagen sind sein Steckenpferd

Freudenstadt. Rainer Schuler, von Haus aus Diplom-Ingenieur, war seit 1993 bei den Stadtwerken Freudenstadt und hatte im damaligen Eigenbetrieb zunächst als technischer Werkleiter begonnen. Im Zuge der Gründung der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG im Jahr 1999 übernahm er die technische Geschäftsführung.

Schuler hat in seiner Laufbahn bei den Stadtwerken viel erlebt, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Besondere Höhepunkte waren etwa der Bau der Erdgas-Mitteldruckleitungen in die Stadtteile Wittlensweiler, Dietersweiler, Musbach und Grüntal in den Jahren 1993 bis 2002 sowie die Übernahme der Stromnetze in den Teilorten Freudenstadts 1999. Der Bau des neuen Pumpwerks Eselteich für die Wasserversorgung fällt ebenso in Schulers Amtszeit wie die Errichtung einer Erdgaszapfsäule im Jahr 2008. Im Jahr 2011 wurde gemeinsam mit dem Landkreis Freudenstadt die Bioenergie Freudenstadt GmbH errichtet, in der Schuler zusätzlich als Geschäftsführer tätig ist.

Technische Anlagen sind seit jeher ein Steckenpferd des Ingenieurs und faszinieren ihn nach wie vor. So verwundere es nicht, teilen die Stadtwerke weiter mit, dass unter seiner Ära auch besonders effiziente und zukunftsweisende Nahwärmenetze errichtet wurden. Mit Blockheizkraftwerken wird dabei Strom erzeugt und die entstehende Wärme zum Beheizen verwendet, etwa im Wohnbaugebiet Kohlstätter Hardt oder im Wohnpark in der Nordstadt von Freudenstadt.