Großfeuer in Obernheim Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung bei Möbelhersteller Gesa

In Obernheim ist am Dienstagmittag eine Lager- und Gewerbehalle der Firma Gesa, Herstellerin von Küchen, Saunen und Möbeln, vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr ist auch am Mittwoch noch im Einsatz. Die Polizei geht derweil von fahrlässiger Brandstiftung aus.