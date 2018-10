Freudenstadt Streicherklasse bereichert Angebot

Mit der Zusage aller Eltern für ihr Kind ein Jahr lang ein Instrument zu mieten, konnte das Projekt starten. Die 17 Schüler packten jeden Dienstag und Donnerstag ihre Geigen oder Celli aus und lernten mit Christine Rauhut oder Jonathan Nestler die Grundlagen des Geigen- beziehungsweise Cellospiels. Neben dem eigentlichen Erlernen des Instruments übten sich die Schüler auch in wesentlichen sozialen und musikalischen Fähigkeiten wie Zuhören, Mithören, Sorgfalt mit ihrem Instrument und den Bogen so zu führen, dass die Saiten zum Klingen kommen. Die Verantwortlichen der Waldorfschule waren erstaunt, was die Schüler erlernten. Nach dem Unterricht dürfen die Instrumente mit nach Hause genommen werden.

Musikunterricht ergänzt andere Fächer

Was man nach einem dreiviertel Jahr Gruppenunterricht erwarten kann, hänge individuell von den Schülern ab, so die Waldorfschule in einer Pressemitteilung. Wenn in einem knappen Jahr Kinder zur Geige oder zum Cello finden und es zu ihrem Instrument machen können, sei dies ein Erfolg. Auch wenn ein Kind in dieser Zeit merke, dass dies nicht sein Instrument ist, sondern es eher ein Blas- oder Tasteninstrument sein soll, sei das ebenso erfolgreich.