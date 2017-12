Freudenstadt Stadtsanierung: Feuershow zur Wiedereröffnung

Ein erster Bürgerinformationsabend fand am 1. Februar statt. Der Baubeginn war im April. Am 22. Dezember soll auch die Ausfahrt zur Turnhallestraße wieder frei sein. Osswalds Dank richtete sich auch an das Land Baden Württemberg und das Regierungspräsidium Karlsruhe. Der Bau des Kreisverkehrs sei schon lange die Vision des ehemaligen Bürgermeisters Gerhard Link gewesen. Die innere Fläche des Kreisels sei mit Strom- und Wasseranschlüssen vorbereitet worden und werde in das Gesamtkonzept der Gartenschau 2025 einbezogen. City-Managerin Jana Bonig dankte ebenso allen Einzelhändlern, mit denen sie in Arbeitskreisen beratschlagt hatte, wie man die Läden in Zeiten der Straßenschließung attraktiv gestalten kann. Ein Lob ging auch an die Kunden die ihren Geschäften treu blieben.