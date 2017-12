Freudenstadt Stadtsanierung: Erst ab Mittwoch freie Fahrt

Dann kann der Nikolaus, wenn er in die Reichsstraße kommt, mit seinem Schlitten gleich über den neuen Boulevard rauschen. Bis Mittwoch, so ist Rudolf Müller, Chef des Amts für Stadtentwicklung, sicher, kann das noch fehlende Stück Gehweg fertiggestellt werden. Auch die Beleuchtung an den Übergängen am Kreisverkehr muss noch installiert werden.

Die Verkehrsschilder stehen schon und auch provisorische Markierungen wurden auf der Straße angebracht. "Wenn das Wetter keine üblen Kapriolen schlägt, schaffen wir es" ist Müller zuversichtlich.