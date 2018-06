Freudenstadt Stadt verzichtet: Badetempel ohne Beamer

Wegen der nicht gerade rosigen finanziellen Lage des Bäderbetriebs riet Tobias Degout von der Investition ab. Man müsse das Thema ja nicht ganz zu den Akten legen, meinte er.

Stadtrat Andreas Bombel (CDU) war überzeugt, dass es auch billiger gehen würde. Die Kalkulation sei wohl an der oberen Grenze. Er ärgerte sich, dass das System nicht wirklich funktionstüchtig war: "Es kann ja nicht wahr sein, dass so viel Geld verbraten wurde, für etwas, das nie funktioniert hat". Dennoch gab er zu, dass die Projektion seinerzeit eine reizvolle Vorstellung gewesen sei.

Stadträtin Beate Gaiser (Freie Wähler) fragte nach einer alternativen Technik, wie zum Beispiel Bildschirme. Im manchen Bädern gebe es Bildschirme, die in der Luft über dem Wasser hängen, aber die seien auch nicht günstig, antwortete der Bäderchef. Stadträtin Bärbel Altendorf-Jehle (Bürgeraktion) meinte, die Projektionen seine damals "gar nicht so schlecht" gewesen. Doch heute seien die Menschen ohnehin von Reizen überflutet. Sie fragte, ob die farbige Kuppelbeleuchtung wenigstens noch funktioniert. Dann könnte man doch vielleicht einen Sternenhimmel an die Kuppeldecke zaubern. Auch dazu konnte Degout keine positive Antwort geben. Der automatische Farbwechsel funktioniere auch nicht mehr. Man müsse die verschiedenen Lichtfarben in der Kuppel händisch umschalten.

Die Anregung der Stadträtin nehme man aber mit, sicherte Bürgermeisterin Stephanie Hentschel zu. Stadtrat Stefan Langrehr brach eine Lanze für die Projektion im einstigen Wellnessbereich, der später in Erlebnisbereich umgetauft wurde und neuerdings übrigens Vitalbereich heißen soll. Die Bilder auf den Grottenwänden seien schön und beruhigend gewesen. Das Ziel des CDU-Antrags sei gewesen, zu überprüfen, ob es nicht eine bessere Technik gibt.

Zu gegebener Zeit neue Informationen

Stadtrat Günter Braun (SPD) meinte, dass die Stadt gerade "weiß Gott" andere Investitionen zu tätigen habe und schlug der CDU vor, nach Sponsoren zu suchen. Dies griff CDU-Stadträtin Carola Broermann gleich auf. Wenn, dann sollte man gemeinsam nach Sponsoren suchen, meinte sie. Die Investition sollte man aber erst mal verschieben und neue Ideen sammeln. Auch CDU-Fraktionschef Andreas Bombel war für einen derzeitigen Verzicht auf die Investition. Die Stadt solle aber zu gegebener Zeit informieren, falls sich in Sachen Beamertechnik was ergibt. Dem schloss sich der Ausschuss an.