Freudenstadt Seniorenrat wächst auf 250 Mitglieder

Freudenstadt. Der Stadtseniorenrat mit seinen Angeboten sei ein Baustein in der Kette der professionellen Unterstützung von Senioren im Stadtgebiet, sagte der bisherige Vorstand Fritz Franz bei der Mitgliederversammlung. Das Miteinander aller – über Generationen hinweg – sei für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig.

Bürgermeisterin Stefanie Hentschel erinnerte an die Gründung des Seniorenrats. Damals habe er rund 90 Mitglieder gehabt, heute seien es knapp 250. Sie lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Fritz Franz und dem Rathaus. Man habe immer offen miteinander geredet, auch wenn es mal Konflikte gab.

Fritz Franz berichtete vom wöchentlichen Seniorentreff, den Touren mit Siegfried Riester, dem Bewegungstraining mit Anita Zirz und vielem mehr. Bernd Keppler ging auf die Projekte "Ruf-Auto 60 plus" und "Sitzbänke am Wegesrand" ein. Beides werde gut angenommen und vor allem hinter dem "Ruf-Auto" stünde eine große logistische Leistung, die man nur dank der Mithilfe der Fahrer und des DRK bewältigen könne. Die Bänke seien immer gut belegt – und zwar von allen Generationen. Es würden aber noch Fahrer und Helfer gesucht. Reinhard Joos berichtete über die "Hilfe im Alltag". Los ging das Projekt mit der Hilfe nach einem Krankenhausaufenthalt. Das habe man auf die Hilfe davor ausgeweitet und nun biete man im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit Hilfe im Alltag an.