Freudenstadt Schüler drehen eigenen Imagefilm

Freudenstadt. Der Film soll ab Mitte Januar auf der Plattform Youtube zu sehen sein und die Berufsfachschule an der Heinrich-Schickhardt-Schule vorstellen. Normalerweise stellen die Schüler ihr Können am Informationstag des Beruflichen Schulzentrums zur Schau, heißt es in der Mitteilung der Schule. Dabei zeigen sie den Besuchern, was in den Werkstätten der Heinrich-Schickhardt-Schule normalerweise geschieht. Doch dieser Tag fällt wegen Corona aus.