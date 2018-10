Etappenziel erreicht: Richtfest feierte die Hoteliersfamilie Heinzelmann-Schillinger am neuen Hotel Zollernblick in Lauterbad, das künftig "Fritz" heißt und urbanen Stil mit Schwarzwälder Gemütlichkeit verbinden soll. Rund 100 Gäste waren mit dabei, als Steffen Schillinger einen Blick in die Geschichte von Haus und Projekt warf und seine Vision für die Zukunft des Hotels erklärte. Fotos: Volker Rath