Freudenstadt Reihe von Unfällen

Die Sachschäden der Unfälle, die der Polizei bekannt wurden, summierten sich auf rund 20 000 Euro. Wie berichtet, wurde ein Lasterfahrer auf der B 28 von einem Auto erfasst und schwer verletzt, als er auf dem Weg Richtung Kniebis Schneeketten auf seinen Brummi aufziehen wollte. Darüber hinaus sei laut Polizei glücklicherweise niemand verletzt worden.

Um 6.35 Uhr rutschte eine 27-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen am Ortseingang von Oberwaldach auf der schneebedeckten Straße in die Leitplanke. Gegen 7.30 Uhr geriet eine 24-jährige Frau, die ebenfalls einen Kleinwagen steuerte, zwischen Glatten und Schopfloch auf den unbefestigten Seitenstreifen. Der Wagen kippte um. Auf der B 28 zwischen Freudenstadt und Kniebis schlingerte das Auto einer 20-jährigen Frau gegen die Straßenböschung. Auf der Ortsdurchfahrt von Dietersweiler schrammte ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Wagen eine Straßenlaterne.

Offensichtlich gab es jedoch weitere Unfälle, zu denen die Polizei nicht gerufen wurde. In Freudenstadt war ein Pritschenwagen gegen eine Laterne geknallt. Am Donnerstagmorgen standen alleine auf der Landesstraße zwischen Fluorn und Loßburg ein halbes Dutzend Sattelschlepper zeitweise am Straßenrand, weil sie auf schneebedeckter Straße nicht weiterkamen.