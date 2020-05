Freudenstadt Psychisch Kranker terrorisiert Umfeld

Angeklagter leidet unter psychischer Erkrankung

Die Taten wurden zwischen dem 13. April 2018 und dem 12. Oktober 2019 begangen, teilt das Gericht mit. Nach den Antragsschriften seien die Taten "wahrscheinlich im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen", weshalb keine Verurteilung zu einer Strafe zu erwarten sei. Die Beschuldigte leide an verschiedenen psychischen Erkrankungen, teilweise hervorgerufen durch Drogenmissbrauch. Die Staatsanwaltschaft strebe an, den Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, weil sie ihn für gefährlich für die Allgemeinheit halte. Derzeit sei er in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.