Freudenstadt OB sieht Stadt auf richtigem Weg

Allerdings könne sich nicht jedermann die Kauf- und Mietpreise in Freudenstadt leisten. Deshalb soll "sowohl durch Zusammenarbeit mit privaten Investoren als auch durch städtische Initiativen" bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden", so Osswald. Ferner lobte der OB das gesellschaftliche Engagement in der Stadt, etwa in der Flüchtlingsbetreuung, und die vierte Bürgermesse am 6. Mai. Er erinnerte an Bauprojekte, die bald starten sollen, etwa die weitere Umgestaltung der Innenstadt und die Eröffnung des neuen Freibads in diesem Jahr. Auch Landkreis und Hotellerie investieren, der Tourismus entwickle sich "erfreulich". Der Gemeinderat habe mit seinen Beschlüssen Weichen gestellt, um "die bereits heute starke Stellung Freudenstadts als regionales Wohn- und Wirtschaftszentrum nochmals auszubauen". Und es soll so weitergehen. Osswalds "Vision": 2025, zur Gartenschau, rollt der Verkehr durch den Innenstadt-Tunnel.