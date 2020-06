Freudenstadt "Night of Light": Branche macht auf Corona-Notlage aufmerksam

Freudenstadt - Die Veranstaltungsbranche im Landkreis leidet besonders unter dem Stillstand durch die Corona-Beschränkungen. Mit einer Aktion will sie in der Nacht auf Dienstag, 23. Juni, in Freudenstadt auf ihre Lage aufmerksam machen. Die Botschaft: "Die nächsten 100 Tage überleben wir nicht". Dazu wollen eine Reihe von Firmen aus der Branche das Freudenstädter Rathaus in rotes Licht tauchen.