Freudenstadt Nicht alle Gäste halten sich an Corona-Regeln

Nicht ganz so gut angelaufen ist das Geschäft bei Alexander Möbius, Inhaber der Bar "Abnoba" in der Loßburger Straße. Seine Stammgäste seien überwiegend älter und noch recht verhalten. Nur wenige trauten sich, ein Lokal aufzusuchen. Zu groß sei die Angst, sich doch noch mit dem Coronavirus anzustecken. Die Cocktails im Straßenverkauf anzubieten kam für ihn nicht in Frage – zu groß wäre der Aufwand gewesen, alles umzubauen und umzustellen. Alexander Möbius ließ sein Lokal deshalb geschlossen und hat es gleich am 5. Juni wieder aufgemacht. Um die Abstandsregeln zu erfüllen, musste er Tische entfernen, und hat, damit Gäste am Tresen Platz nehmen können, Schutzschilde angebracht. "Sonst wäre gar nichts gegangen", sagt Alexander Möbius, der das Lokal alleine betreibt. Die Öffnungszeiten hat er reduziert. Statt bis 2 Uhr ist "Abnoba" werktags nur noch bis 22.30 Uhr und an den Wochenenden bis 24 Uhr geöffnet. Auch gebuchte Junggesellenabende und Cocktailkurse hat Alexander Möbius abgesagt. Auch wenn derzeit nicht ganz so viele Gäste kommen – diejenigen, die kommen, hielten sich allesamt an die Regeln, freut er sich. Geselligkeit wie vor "Corona" sei aber nicht wirklich gegeben.

Achim Brenner hat mit der Wiedereröffnung der Bar und Brasserie "Leon’s" am Stadtbahnhof lieber noch eine Woche gewartet, um die Situation abzuwägen. Weil er zudem den Kiosk im Naturerlebnisbad Glatten betreut, ist er in seinem Freudenstädter Lokal auf personelle Unterstützung angewiesen.

Achim Brenner ist sich sicher, dass er die Personalkosten unter der Woche mit einem verminderten Platzangebot – auch er musste, um die Abstandsregeln einzuhalten, die Hocker an der Theke entfernen – und einem eher verhaltenen Besuch seiner Stammkunden, nicht reinholen kann. Zumal viele Gäste erst einmal ihre Gutscheine einlösen, die sie während der Corona-Zwangspause erstanden haben, um ihn und sein Lokal zu unterstützen. Das "Leon’s" ist deshalb vorerst nur an Wochenenden, freitags erst ab 16 Uhr sowie samstags und sonntags ab 14 Uhr, geöffnet. Die aktuellen Lockerungen sieht Achim Brenner eher kritisch. Er rechnet mit einer zweiten Corona-Welle, denn auch er hat in seinem Lokal die Erfahrung gemacht, dass sich manche Gäste schwer tun, sich an die Abstandsregeln zu halten. "Die Leute sind sich nicht bewusst, dass es noch nicht ausgestanden ist", ist Achim Brenner überzeugt.

Mehr Transparenz von Regierung ist erwünscht

Auch im "Sa Clau" in der Straßburger Straße ist der Besuch noch verhalten, weiß Geschäftsführer Dennis Radelja. Kein Wunder, denn Darts oder Billard spielen ist derzeit nicht erlaubt, und auch die DJ-Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Viele kämen jedoch, um sich Fußballspiele anzuschauen, freut sich der Geschäftsführer. Die Corona-Zwangspause haben er und sein Team mit Straßenverkauf und Lieferservice überbrückt. Dennis Radelja achtet streng darauf, dass alle Abstandsregeln und Hygienevorschriften im "Sa Clau" eingehalten werden, denn der Schutz des Personals habe oberste Priorität, macht er deutlich. Deshalb zeigt Dennis Radelja keinerlei Verständnis für Gäste, die sich weigern, ihre Kontaktdaten anzugeben. Sie müssen das Lokal verlassen.

Was ihm, wie auch vielen anderen Gastwirten zu schaffen mache, seien die ständig neuen Verordnungen, die zeitverzögert bei ihnen ankämen und deren sofortige Umsetzung deshalb nicht einfach sei. Genau genommen müsse er "jemanden einstellen, der nichts anderes macht, als die Gäste an ihren Tisch zu bringen, die Dokumentationen ausfüllen lässt und alles desinfiziert". Momentan bestehe seine Hauptaufgabe darin zu kontrollieren und zu dokumentieren, macht Dennis Radelja deutlich, der sich von den Gesetzgebern mehr Transparenz und von den Gästen mehr Verständnis wünscht.