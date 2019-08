Freudenstadt Nach Einbruch in Sanitätshaus: Polizei sucht Zeugen

Der bislang unbekannter Täter brach am frühen Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr in der Robert-Bürkle-Straße in das Geschäftshaus ein. Er hebelte ein Bürofenster auf, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Der Eindringling hatte es laut Polizeiangaben auf Bargeld abgesehen. Er brach die Wechselgeldkasse sowie eine Mitarbeiterkasse auf.

Große Beute machte er jedoch nicht. Ihm sei lediglich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich in die Hände gefallen. Das Gebäude verließ der Einbrecher über ein Fenster zum Kundenparkplatz hin. Zeugen können sich unter Telefon 07441/ 53 60 melden.