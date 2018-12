Ein Musical zum 200. Geburtstag des wohl bekanntesten Weihnachtslieds der Welt wird am Dienstag, 25. Dezember, ab 20 Uhr im Freudenstädter Kurtheater aufgeführt. Das 1818 entstandene Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" wurde in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Die Konzertdirektion Landgraf hat daraus unter der Regie von Claus Jürgen Frankl ein Musical inszeniert. Der Abend mit viel Musik und alpenländischem Flair erzählt die Geschichte des Weihnachtslieds von der Textdichtung des Hilfspfarrers Joseph Mohr und der Vertonung durch Franz Xaver Gruber bis zu den musizierenden Menschen, die es populär machten. Neben "Stille Nacht" erklingen viele andere alpenländische Weihnachtsweisen und Musicalmelodien. Tickets gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse im Kurhaus, Telefon 07441/ 86 47 32. Foto: Loredana La Rocca