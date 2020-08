Freudenstadt Motorradfahrer bei Unfall auf B 294 schwer verletzt

Der 26-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr mit seiner Maschine auf der Bundesstraße 294 von Besenfeld in Richtung Freudenstadt, als bei der Abzweigung Untermusbach der Fahrer eines vor ihm fahrenden Autos verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge fuhr der Motorradfahrer auf den Wagen des Vordermanns auf. Dabei wurde er schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht werden.