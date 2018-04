Freudenstadt Mit kräftiger Prise Humor und Gefühl

Freudenstadt. Mit einer vielversprechenden Mischung setzt Kultur am Dobel sein Programm fort. Wenn von deutschen Liedern in Kombination mit französischen Chansons die Rede ist, kann gut Marcel Adam mit seiner "Fine Equipe" gemeint sein. So auch im Stadthaus Freudenstadt.

Altbekannte Chansons und eigene Lieder

Marcel Adam ist einer der bekanntesten Mundartdichter, Lieder- und Comedyschreiber, Musiker und Komponist in deutscher und französischer Sprache. In Freudenstadt ist er noch von seinem Gastspiel bei Kultur am Dobel vor gut zwei Jahren in Erinnerung. Er bringt altbekannte Chansons und eigene Kompositionen mit. Da trifft man die Piaf wieder und Charles Asznavour, Constantin Wecker und Nena. Vor allem aber sind es die eigenen Lieder, die zu Klassikern geworden sind. Geschichten, die das Leben schreibt, prägen Adams Texte und Melodien, gewürzt mit viel Humor und Gefühl.