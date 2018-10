Freudenstadt Kunsthandwerk und Genuss auf dem Marktplatz

Die Händler auf dem Marktplatz präsentierten Kunstwerke ganz besonderer Art, darunter Schmuckstücke aus Muscheln, Meeresschnecken oder aus Silberbesteck, sowie handgedrechselte Holzwaren, so der Veranstalter. Besucher können dem Bürstenmacher bei der Arbeit zusehen.

Die örtlichen Gastronomen, Mitglieder des Hotel- und Gaststättenverbands, bieten auf dem Markt viele regionale und saisonale Speisen an. Wie jedes Jahr gehört der verkaufsoffene Sonntag zum Kunst- und Genussmarkt dazu.

Am Samstag beginnt der Markt um 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Die Geschäfte in der Innenstadt und in den Randlagen sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Schwarzwald-Center gibt es eine Weinverkostung, und das Möbelhaus Braun lädt zum Oktoberfest ein.