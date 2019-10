Freudenstadt Küchenzeile in Wittlensweiler steht in Flammen

Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte eine Nachbarin gemeldet, dass starker Rauch aus dem Kellerfenster dringt. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Feuerwehr. Aus dem Untergeschoss des dreistöckigen Gebäudes, in dem sich auch eine Gaststätte befindet, qualmte es gewaltig. Zwei Personen, die sich im Gebäude befunden hatten, konnten bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte das Haus verlassen. Umgehend seien mit mehreren Trupps unter Atemschutz eine Erkundung und ein Innenangriff eingeleitet worden, so die Feuerwehr. In einer Einliegerwohnung sei eine Küchenzeile in Vollbrand gestanden.