Freudenstadt Klassische Musik einmal ganz anders

Freudenstadt. Das Publikum konnte zunächst mit den fünf unbekannten Musikern und deren Namen "Spark – die klassische Band" ebenso wenig anfangen, wie mit deren Programm "On the Dancefloor". Auch die Erwartungen der Band waren von gewisser Zurückhaltung, ist sie doch große Konzerthäuser gewöhnt. Tags zuvor hatte die Band noch einen Auftritt in Berlin im ARD-Morgenmagazin.

Im Verlauf eines ungewöhnlichen Abends legte sich jedoch die gegenseitige Scheu schnell – bis zum Versprechen der Musiker, im nächsten Jahr wieder zu kommen. "Wir nehmen euch mit", scherzte Daniel Koschitzki zum Publikum, überwältigt vom überaus herzlichen und stehenden Applaus der dicht gedrängten Zuhörerreihen beim Rudert-Festival.

"Spark", das sind fünf klassisch ausgebildete, mehrfach als Solisten preisgekrönte Musiker, die die Klassik von einer neuen Seite anpacken. Sie tun der Klassik keine Gewalt an, sie interpretieren sie in ungewohnter Besetzung völlig neu: Klavier, Violoncello und Violine, dazu zwei Flöten beziehungsweise eine Melodica, die als Konzertinstrument über eine überraschende Klangfülle verfügt. Ziel ist es, die Klassik einem jungen Publikum zugänglich zu machen und dabei den Klassikliebhaber nicht zu verprellen. Das gelingt mit ihrem Programm, das im Sinne des Konzert-Mottos dem Tanz gewidmet ist. Es reicht von Mozart bis Abba, von Bach bis Gershwin und Cole Porter. Damit werden bei aller Affinität zur Klassik auch Pop und Jazz bedient.