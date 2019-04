Freudenstadt Karussell brennt bei Ostermarkt ab

Gegen 1.30 Uhr stand das Kinderkarussell lichterloh in Flammen. Ein Passant hatte den Brand entdeckt und sofort gemeldet. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Freudenstadt brannte das Karussell von Betreiber Kamo Thelen vollständig ab. "Der Schaden ist beträchtlich, alles ist verzogen und verbrannt", sagte ein geschockter Mondy Thelen, der Sohn des Inhabers des Fahrgeschäfts, am Sonntag.

Er hatte in einem Wohnmobil auf dem Marktplatz geschlafen, doch als er geweckt wurde, brannte das Kinderkarussell schon lichterloh. So wie es aussieht, sei es Brandstiftung gewesen, vermutet Mondy Thelen. Die Kriminalpolizei, die den Sachschaden auf rund 200.000 Euro schätzt, hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt eine Brandstiftung ebenfalls nicht aus. Sie sucht Zeugen, die vor, während oder nach dem Brand auf dem Marktplatz etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie können sich unter der Rufnummer 07441/5360 melden. Mit dem Karusell habe die Schaustellerfamilie die Herzen der Kinder erfreuen wollen, so Mondy Thelen.

Schon mehrere Generationen der Familie Thelen aus Karlsruhe sind als Schausteller unterwegs. "So etwas haben wir noch nie erlebt, und das tut weh", betont Mondy Thelen. Nach Freudenstadt kam die Familie früher schon gerne zum Stadtfest, später dann nur noch zum Ostermarkt. Er hoffe, dass für das Karrusell schnell Ersatz gefunden werden kann. Doch es könne dennoch bis zu einem halben Jahr dauern, sagt Thelen. Claus-Dieter Wetzel, der den Markt organisiert hatte, war vom Brand ebenso geschockt. Er hofft, dass die Ursache rasch aufgeklärt werden kann. Immer wieder blieben die Besucher des Ostermarkts kopfschüttelnd vor dem abgebrannten Kinderkarussell stehen. Das so etwas in Freudenstadt geschehen kann, konnte mancher nicht verstehen.