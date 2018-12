Freudenstadt Junge Talente begeistern Publikum

Glanzvolle Solisten

Im zweiten Teil des Programms, dem Adventskonzert, zeigten der Chor und die jungen Musiker des Orchesters II des Helmholtz-Gymnasiums Karlsruhe ihr Können. Sabine Zoller gab Informationen zu den Komponisten und Liedern.

Zur Begrüßung ließen die Bläser das kurze und festliche "Trumpet Tune" von Henry Purcell erklingen, bevor die französische "Weihnachtssinfonie für zwei Flöten, zwei Oboen und Streicher" von Michel de Lalande folgte. Eindrucksvoll wurde vom jungen Chor das "Als ich bei meinen Schafen wacht" von unterschiedlichen Positionen im Theater gesungen. Dass sich in Chor und Orchester Ausnahmetalente "verbergen", wie Zoller augenzwinkernd meinte, zeigte sich im Laufe des Konzerts. Iman Kubba beispielsweise sang leicht und schön den Song "Have Yourself a Merry Christmas" von High Martin & Ralph Blane sowie den Weihnachtsklassiker "Oh Holy Night" von Adolphe Adam, nur am Klavier begleitet. Wie ein Gebet, mehr gefühlt als gespielt, präsentierte der erst 15-jährige Konstantin Arestov auf seinem Violoncello "Prayer" von Ernest Bloch, begleitet vom Streichorchester. Der Jugendliche Roman Unzer zeigte eine Top-Leistung, als er seinen singenden und fingerschnippenden Chor perfekt am Klavier bei "This Little Light Shine Bright" von M. Donnelly begleitete. Der Chor bezauberte auch mit zu Herzen gehenden Melodien englischer Komponisten.

Fanfaren zum Abschluss

Den Schlusspunkt des Konzerts setzten die Blechbläser mit Fanfarenklängen mit Peter Iljitsch Tschaikowskys "Drei Tänze aus Der Nussknacker" und mit eindrucksvoll gespielten Flöten, Pauken, Hörnern und Trompeten beim Marsch "Tanz der Rohrflöten" und "Russischer Tanz, Trépak". Mit der gemeinsam gesungenen Zugabe "Tochter Zion" endete das nachmittägliche Konzert. Für alle Akteure gab es als Überraschung Plätzchen.