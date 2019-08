Freudenstadt Jeder Waldheim-Tag ist ein Erlebnis

Mit der Waldheimwoche beginnen seit vielen Jahren für viele Freudenstädter Schüler die Sommerferien; in diesem Jahr nahmen 106 Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse am Waldheim teil. Dass die Kinder gerne in dieses Ferienlager kommen zeigte sich eindrucksvoll am Besuchernachmittag, zu dem viele Eltern, Großeltern und Gäste gekommen waren. Ein farbenprächtiges Bild boten dabei die in hellgrünen T-Shirts gekleideten Waldheimkinder, während die Helfer mit dunkelgrünen T-Shirts ausgestattet waren. Der Waldheim-Ferientag begann um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Bereits zwei Stunden früher waren jedoch die ersten Helfer vor Ort, ein Ehrenamtlicher brachte gleich die vielen frischen Brötchen mit; gemeinsam trafen die Helfer die letzten Vorbereitungen und Absprachen. Das Leitungsteam, das aus Jugendreferentin Esther Pröger, Hannah Ströbel und Luca Mutschler bestand, koordinierte dabei die elf Waldheimgruppen und die vielen verschiedenen Aktivitäten des jeweiligen Tages.

Jedes Jahr gibt es ein anderes Motto

Jedes Jahr steht das Waldheim unter einem anderen Motto. Heuer wurde eine "Reise um die Welt" unternommen. Hierzu hatten die 53 großen und kleinen ehrenamtlichen Helfer im Alter zwischen 13 und 28 Jahren eine Fülle interessanter Angebote und Spielstationen aufgebaut, um gemeinsam England, China, Indien, Südafrika und die USA zu "bereisen".