Freudenstadt Influencerin spricht über Werbung auf Instagram

Haben Influencer erst einmal die Millionen-Marke an Abonnenten geknackt, verschwimmt die Privatperson mit der Person des öffentlichen Lebens. Und da liegt laut Schlee die Schwierigkeit: "Im Prinzip könnte man dann gar keine Bilder mehr posten, weil sich überall Marken verstecken, für deren Vermarktung man nicht bezahlt wurde, die man seinen Abonnenten aber zeigen will", erklärt sie. Und das sei eben der springende Punkt: "Ich möchte meinen Abonnenten auch persönliche Empfehlungen geben, für die ich nicht bezahlt werde. Und wenn ich Marken unentgeltlich zeige, finde ich es unnötig, das zu kennzeichnen."

Mit dieser Unsicherheit hat nicht nur Sabrina Schlee zu kämpfen. So wie ihr geht es auch anderen Instagram-Nutzern. Deshalb will die Bundesregierung mit einem Gesetz reagieren. Dabei geht es laut Gerd Billen, Staatssekretär im Justizministerium, nicht darum, dass Beiträge, die bezahlt werden, als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Viel mehr will die Bundesregierung den Influencern mit dem Gesetz einen Rahmen geben, bei unbezahlter Markennennung. "Wenn Dinge gepostet werden, für die es keine Gegenleistung gibt, können wir Rechtssicherheit schaffen, indem nicht alles und jedes schon aus Angst vor einer Abmahnung als Werbung gekennzeichnet wird."

Derzeit müsse das geplante Gesetz noch mit anderen Ministerien abgestimmt werden, so Billen im ZDF. Kommen werde es aber "noch in dieser Legislaturperiode".