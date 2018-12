Freudenstadt Im Stadtbahnhof wird’s gemütlich

Freudenstadt. Die beiden sind für die Mobile Jugendarbeit in Freudenstadt zuständig. Sie bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch die sozialen Netze gefallen sind, ihre Hilfe an. Diese jungen Leute verbringen – vor allem im Sommer – viel Zeit auf der Straße und an öffentlichen Räumen. Dort sprechen die beiden Frauen die Menschen an. Bis zu 200 Kontakte kamen so im vergangenen Jahr zustande, sagt Lara Bungertz.

Ein Kreisjugendreferent, wie er derzeit im Kreistag diskutiert wird, könnte ihnen die Arbeit erleichtern, finden die beiden. Zwar arbeite man beispielsweise mit Hilfsangeboten in Horb zusammen, ein Kreisjugendreferent könnte ihnen die Koordination gemeinsamer Vorhaben aber immens erleichtern, finden die beiden – zumal sie bei der Jugendarbeit eigentlich zu Dritt sind. Aber die Stelle lässt sich zurzeit nicht so einfach besetzen.

Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und vor allem Perspektivlosigkeit sind die Probleme, mit denen es Lara Bungartz und Elisa Teufel bei ihrer Arbeit zu tun bekommen. Manche, aber bei weitem nicht alle, hätten ein Problem mit Drogen, so Lara Bungartz.