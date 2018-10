Freudenstadt Im augenzwinkernden Wettstreit

Freudenstadt. Das schwäbische Ensemble Sixpack mit Dominik Rais, Jens Dirlewanger, Benjamin Schaber, Hannes Hörmann und Benjamin Simmance verspricht für seinen Auftritt beim Rudert-Festival im Musikhaus Rudert in Freudenstadt "100 Prozent a cappella". Dies bedeutet in der Musik eine Darbietung ohne Instrumente. Diese werden bei "Sixpack" durch überraschende stimmliche Imitationen ersetzt. Solche humoristischen Effekte sind ein Markenzeichen des Ensembles. An dem Abend wird laut Ankündigung ein augenzwinkernder Wettstreit der Sänger um die Krone des Besten geboten. Jeder der Fünf schlüpft in die Rollen seiner Lieblingskünstler. Das sind neben vielen anderen zum Beispiel Michael Jackson, Elton John, Backstreet Boys oder Johnny Cash.

Daraus entsteht ein Mix, der die ganze Bandbreite des Repertoires zeigt. Am Ende soll der Star des Abends gekürt werden. Bekannt ist "Sixpack" dafür, dass die Interpreten in ihren Texten kein Blatt vor den Mund nehmen. Selbst große Namen sind nicht davor sicher, auf die Schippe genommen zu werden. In ihrer selbstironischen Art nehmen sich die Sänger selbst davon nicht aus. Das alles verspricht einen höchst vergnüglichen Abend mit einer Rundreise durch die Stilrichtungen vergangener Jahrzehnte, wie das Musikhaus Rudert weiter mitteilt. Das Konzert beginnt am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

tickets: kann man unter Telefon 07441/88 79 11 oder online unter www.rudert.de bestellen. Der Eintritt inklusive Pausengetränke kostet 17 Euro, die Familienkarte 34 Euro.