Freudenstadt Ideen sammeln beim Spaziergang

Ein Bus fährt um 9.40 Uhr in Baiersbronn am Bahnhof (Uferweg 2), um 9.45 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle in Friedrichstal und um 9.50 Uhr am Restaurant Schiff (Murgtalstraße 155) ab. Nach dem ersten Abschnitt geht es von Friedrichstal mit dem Bus weiter zum zweiten Teil des Spaziergangs zum Bahnhof Baiersbronn. Von dort wird ab 14 Uhr ein rund 2,2 Kilometer langer Spaziergang durch Baiersbronn angeboten. Der Bus fährt danach wieder zurück nach Christophstal und nach Freudenstadt. Wer beim Bürgerspaziergang dabei sein will, kann sich bis Freitag, 1. Februar, per E-Mail an doell@planstatt-senner.de anmelden und sollte dabei angeben, welche Bustransfers er nutzen möchte. Fragen beantwortet auch Philipp Heidiri, Telefon 07441/89 08 83.