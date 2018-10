Kreis Freudenstadt. Die Grippe-Zeit steht wieder bevor. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Freudenstadt bietet dazu am Dienstag, 30. Oktober, eine Telefon-Hotline. Ärzte informieren über Impfung und andere Möglichkeiten, sich vor einer Ansteckung zu schützen. Laut Robert-Koch-Institut gingen vorige Saison rund neun Millionen Menschen in Deutschland wegen Grippe zum Arzt. Die Kasse warnt davor, eine Grippe auf die leichte Schulter zu nehmen. "Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem ist die Influenza oder echte Grippe eine ernst zu nehmende Krankheit", sagt Jörg Gericke von der DAK in Freudenstadt. Am Besten schütze eine Impfung. In diesem Jahr würden ausschließlich Vierfach-Impfstoffe verwendet. Sie böten besonders umfassenden Schutz. Um Viren loszuwerden, solle man sich möglichst häufig und gründlich mit Seife die Hände waschen. Darüber hinaus gelte es, sich möglichst wenig mit den Händen ins Gesicht zu fassen, damit Grippeviren nicht in die Schleimhäute gelangten. Empfohlen wird eine Impfung jener, die aufgrund eines geschwächten Immunsystems als besonders gefährdet gelten. Das sind Senioren ab 60 Jahren, Schwangere und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Die Symptome einer echten Grippe reichen bei einem schweren Verlauf von Schüttelfrost über Husten bis hin zu starkem Fieber. Die Krankheit kann den Körper anfällig für weitere Infektionen machen. Die Grippe-Hotline am 30. Oktober ist von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/1 11 18 41 geschaltet. Versicherte aller Krankenkassen können sich informieren.