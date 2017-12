Freudenstadt "Glück" in Büchern und Bildern

Die Schüler haben sich bereits in Kleingruppen zusammengeschlossen und jeweils ein gruppenspezifisches Unterthema gewählt. So beschäftigen sich manche mit der Work-Life-Balance, mit verschiedenen Arten von Sucht oder einem Leben mit Handicap hinsichtlich des Themas "Glück"; andere hinterfragen die Bedeutung von "Glück" in verschiedenen Lebensphasen oder analysieren "Glück" in Filmen oder Musik und Literatur.

Als Hilfestellung für die schriftliche Dokumentation und für die mündlichen Präsentationen ihrer Themen bekamen die Oberstufenschüler vormittags eine Einführung in die Badische Landesbibliothek. Dort erfuhren sie, wie man gezielt nach passenden Artikeln, Zeitschriften und Büchern sucht. Neben diesen Recherchetechniken lernten sie auch das digitale Angebot der Bibliothek kennen. Bei einer Führung durch das offene Magazin erhielten sie zudem einen Einblick in die Vielfalt von Werken, die ausgeliehen oder eingesehen werden können.

Am Nachmittag folgte ein Besuch in der zur Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe gehörenden Orangerie, bei dem die Schüler sich den Kunstwerken der Klassischen Moderne annäherten. Als übergeordnete Thematik diente weiterhin das Projektthema "Glück" beziehungsweise auch dessen Gegenteil "Unglück", das die jungen Erwachsenen innerhalb von Kleingruppen in den Exponaten ausfindig machen sollten.