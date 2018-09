Freudenstadt Ganzer Baumbestand muss weichen

Freudenstadt. Während des vergangenen Winters sind im Einfahrtsbereich zum ehemaligen Hotel Waldlust zwei Bäume mitsamt den Wurzelballen durch einen Sturm aus dem Hang gerissen worden. "Wir hatten in diesem Bereich immer wieder Probleme", erläutert Claus Grieshaber, Leiter des städtischen Baubetriebsamts. Der Bereich sei sehr windanfällig. "Wenn da ein Unfall passiert, kann das zu einem gigantischen Schaden führen", sagt Grieshaber.

Um dies an dieser kritischen Stelle zu verhindern, habe man beschlossen, den gesamten Baumbestand entlang der Hangkante zu entfernen. Die Maßnahme sei mit der Naturschutzbehörde im Landratsamt, mit der Straßenmeisterei und dem Kreisforstamt abgestimmt. Auch der Denkmalverein, der sich um das ehemalige Hotel kümmert, sei informiert worden. Die Arbeiten werden von den Mitarbeitern des Stadtwalds erledigt. Um die Bäume zu fällen, ist es notwendig vom 10. bis 21. September die Lauterbadstraße für den Verkehr komplett zu sperren. Die Umleitung erfolgt über die Landhaus- und Turnhallenstraße. Die Anwohner in der Lauterbadstraße seien bereits mit einem Brief über die Sperrung und dass keine Autos an der Straße geparkt werden dürfen informiert worden. Sie können nach 17 Uhr wieder zu ihren Häusern fahren, müssen aber vor 7 Uhr den Abschnitt wieder verlassen haben. Die Vollsperrung für den Durchgangsverkehr gilt rund um die Uhr.

Die Sperrung wurde vorsorglich für zwei Wochen angelegt. "Wir werden bemüht sein, die Fällungen bereits in der ersten Woche abzuschließen, allerdings müssen wir vorsorglich Unvorhergesehenes mit einkalkulieren", so Claus Grieshaber.