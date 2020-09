Freudenstadt Ganz Kniebis geschockt vom Tod von Kevin Gäßler

Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr

"Ohne ihn hat eigentlich kein Fest funktioniert", fasst sein Freund und Feuerwehrkamerad Dominik Fleig einen weiteren Bereich des Engagements in einem Satz zusammen. Gäßler engagierte sich zudem bereits seit der Vereinsgründung bei den Schneeberghexen. Ein zentraler Bestandteil seines Lebens war jedoch das Engagement in der Feuerwehr. Mehr als 26 Jahre lang hatte sich Gäßler ohne Unterbrechung in der Brandbekämpfung engagiert und dabei zahlreiche Lehrgänge – unter anderem zum Zug- und Gruppenführer – absolviert. Seit dem Jahr 2013 stand Gäßler an der Spitze der Abteilung auf dem Kniebis als Kommandant. Gäßler war zudem Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr. Noch vor einem Jahr erhielt Gäßler das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber verliehen.