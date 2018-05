Freudenstadt Fußballfieber ist bereits ausgebrochen

Freudenstadt. Doch wo schauen sich die Fußballfans die Spiele an – alleine, zuhause mit Freunden oder doch lieber beim Public Viewing auf dem Freudenstädter Marktplatz? Und drücken wirklich alle nur der deutschen Nationalmannschaft die Daumen, oder gibt es auch Sympathien für andere Teams? Wir haben ein paar Fußballfans dazu befragt.

Patrick Blankenstein wohnt seit sechs Jahren in Freudenstadt. Der gebürtige Heilbronner ist ein eingefleischter Fan von Bundesligist Borussia Dortmund (BVB). Er wird sich die Spiele entweder zuhause zusammen mit seiner Frau oder beim Public Viewing auf dem Marktplatz ansehen. Klar ist für ihn: "Ich werde keines der Deutschland-Spiele verpassen."

Cvetka Umhofer hat sich auch schon bei der letzten WM mit ihren Freundinnen unter die Fußballfans auf dem Marktplatz gemischt. Sie hofft auf schönes Wetter, damit sie auch diesmal wieder "die wunderbare Atmosphäre auf dem schönen Marktplatz" genießen kann. Was der Freudenstädterin an der WM und am Public Viewing so gut gefällt? "Dass Deutschland vereint ist", sagt sie. Deshalb will sie auch kein Spiel der deutschen Nationalmannschaft, der sie kräftig die Daumen drückt, auslassen.