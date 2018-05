Freudenstadt Filigrane Arbeiten mit der Kettensäge

Papier und Holz sind bedeutende Träger von Göhringers Schaffen: So presst er angefeuchtetes Büttenpapier wie eine Art Haut auf Skulpturenteile auf. Aus den daraus gewonnenen Abdrücken gewinnt er Papierarbeiten mit einer "gewissen Dreidimensionalität". Die Kettensäge, so führte Bernd Künzig aus, diene Armin Göhringer als "Stift", mit dem er ins Holz Linienformen zeichne. Göhringer beherrsche "die große Kunst der Formung". Sie belege überdies, dass sich auch mit einem so robusten Werkzeug Filigranes herstellen lasse. Göhringers Arbeiten entstehen aus einem Stück. Die Statik bleibt erhalten, obwohl es "nichts Zusammengeschraubtes gibt" – eine herausragende Leistung.

Charakteristisch ist die Kreuzschichtung: Der Holzstamm beispielsweise wird mit einem Raster waagerechter und senkrechter Schnitte geformt. Wenn der Betrachter die Skulptur umrundet, kann er sie durchschauen. Unübersehbar ist ferner die dreieinhalb Meter große Arbeit Göhringers, die seit kurzem auf dem Rasenstück vor dem Landratsamt steht. Sie wurde vom Zweckverband der OEW angekauft und steht dem Landkreis als Dauerleihgabe zur Verfügung. Armin Göhringer, Jahrgang 1954, lebt in Zell am Harmersbach. Sein Werkverzeichnis weist eine Fülle an Einzel- und Gruppenausstellungen sowie künstlerische Auszeichnungen auf.

Die Vernissage wurde vom Freudenstädter Jazz-Pianisten Volker Kuentz musikalisch umrahmt. Zum Abschluss bot der Weltladen Freudenstadt auf Einladung des Landkreises Getränke und Häppchen an. Die Ausstellung, die von der Kreisvolkshochschule organisiert wurde, ist bis zum 29. Juni geöffnet, und zwar montags von 8 bis 12 und 14 bis 15.30 Uhr, dienstags von 8 bis 15.30 Uhr, mittwochs von 8 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 und 14 bis 17.30 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr.