Freudenstadt Es läuft auf AKK oder Merz hinaus

Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn – für wen schlägt das Herz des CDU-Kreisverbands?

Zunächst: Ich finde die Entscheidung von Angela Merkel, nicht mehr für den CDU-Bundesvorsitz zu kandidieren, sehr souverän. Das war wirklich wie ein Befreiungsschlag für unsere Partei. Die Stimmung in der Union war zuletzt nicht mehr besonders gut. Die CDU wirkt tatsächlich wie wachgeküsst, das habe ich auch bei der Vorstellung der drei Kandidaten am Dienstag in Böblingen so empfunden. Nach der Vorstellung am Dienstag und einer Klausturtagung des CDU-Kreisverbands herrscht bei uns die Meinung vor: Die Zeit des Jens Spahn für größere Aufgaben wird sicher noch kommen, aktuell wird es auf einen Zweikampf hinauslaufen. Ich bin als einer von 1001 Delegierten beim Bundesparteitag in Hamburg dabei. Für wen ich stimme, weiß ich noch nicht. Das lasse ich auf mich zukommen.

Die Landes-SPD hat mit ihrem Mitgliedervotum zum Parteichef die Gräben zeitweise eher vertieft als geschlossen. Kann das der Union ebenfalls blühen?