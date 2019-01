Freudenstadt Einblicke in eine Filmproduktion

Die Teilnehmer erhalten Einblicke hinter die Kulissen einer Filmproduktion. Gemeinsam lernen sie die verschiedenen Produktionsprozesse und Abteilungen kennen und planen und drehen einen eigenen Film. Jeweils am letzten Freitag des Monats treffen sich die Interessierten im KiJuz und arbeiten an dem Projekt weiter.

Ansgar Wörner ist 21 Jahre alt, kommt aus Dietersweiler und studiert in Stuttgart Online Medienmanagement. Informationen und Anmeldung unter Telefon 07441/7487 oder per E-Mail an info@kijuz.de.