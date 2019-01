Freudenstadt Ein Rausch der Sinne im Kurtheater

Gesungen wurde über das bunte Spektakel hinweg live, das orchestrale Beiwerk kam aus der Konserve. Mit einem Medley aus "Rocky" gingen die Protagonisten gleich mal in die Vollen. Das Duett "Think of me", dem "Phantom der Opfer" entnommen, leitete über in eine bunte Abfolge aus Szenen und Melodien, die dem Publikum ein ums andere Mal Wiedererkennungseffekte verschafften. Wer fühlte beispielsweise nicht mit in der "totalen Finsternis" im "Tanz der Vampire", wer ließe sich nicht umschmeicheln von "Memory" aus "Cats" oder aufputschen von ewig jungen Hits aus "Grease". Und dann erscheint plötzlich Udo Lindenberg auf der Bühne und turtelt mit der FDJ-Aktivistin Jessy, eingebettet in ein Medley aus dem Musical "Hinterm Horizont".

Mit einem ausgelassenen Mix von ABBA-Hits, konserviert in "Mamma Mia!" entließ das Ensemble seine Gäste zum Pausensekt. Schwülstig gab sich der Auftakt zum zweiten Teil der Show: Die "Rocky Horror Picture Show" mit ihren lasziven Elementen ist ein echter Klassiker, die –­ kalkuliert eingesetzt – große Teile des Publikums in Wallung versetzen kann. Und die Darsteller kennen ja ihre Pappenheimer – "Sweet Transvestite" lädt zu verzückt-verschämten Gefühlsäußerungen hinter vorgehaltener Hand ein.

Da ist doch gut, wenn mit der Eiskönigin, Aladdin und dem "König der Löwen" die Revue wieder in gewohnt angenehme Bahnen hinübergleitet. Mit Einlagen aus "Elisabeth", der Kaiserin Sissi von Österreich, präsentierte der Galaabend einen absoluten künstlerischen Höhepunkt. Welch ein Szenenwechsel anschließend zu "Queen" und seinen Akustikhämmern "We are the Champions" und "We will rock you". Da mochten auch so manche eher zurückhaltende Besucher nicht mehr nur untätig im Sessel verharren.

Zu Ehren gelangte schließlich auch der britische Shootingstar Ed Sheeran, dessen Lied "Perfect" eine wohltuende Oase des Innehaltens im Rausch der Sinne darstellte. Zum Schluss war nochmals Siedetemperatur angesagt. Einem vielbejubelten Medley aus "Ich war noch niemals in New York" folgten Zugaben, die auch die Koordinationsfähigkeiten des Publikums im Einklang mit Musik herausforderten: Spaß pur als besonderes Bonbon.

Fazit: Ein herausragendes Ensemble hatte seinen Besuchern einen Abend lang gehörig eingeheizt. So ließen sich auch die frostigen Temperaturen auf dem Heimweg recht gut wegstecken.