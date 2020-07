Freudenstadt "Dorfrocker" spielen für alle stillen Helden

Freudenstadt - Stille Helden brauchen keine große Bühne. Aber den Freudenstädter Kurgarten. Dort gaben am Montagabend die "Dorfrocker" ein Open-Air-Konzert in Clubatmosphäre für all jene, die in der Corona-Krise einen besonderen Job gemacht hatten – in den Kliniken, Altenheimen, im Supermarkt oder in der Nachbarschaftshilfe.