Freudenstadt Der Sturm im Verein hat sich gelegt

Freudenstadt. Bereits seit 50 Jahren bietet der Kinderschutzbund im Kreis Freudenstadt bei Erziehungsfragen, bei familiären Problemen und auch bei Trennung, Scheidung und Gewalterfahrung Hilfe und Beratung an. Wie die Vorsitzender Marja Schoenmaker Ruhl betonte, ist die Palette der Angebote, die meist in der neuen Geschäftsstelle in der Alfredstraße 20 in Freudenstadt stattfinden, vielfältig.

Der Kinderschutzbund organisiert unter anderem Kreativangebote für Kinder und Hausaufgabenbetreuung, bietet begleiteten Umgang, macht Angebote zur Lern- und Sprachförderung und organisiert einen Mütter- und Vätertreff mit Krabbelkindern. Mehrmals wöchentlich gibt es auch einen offenen Treff für jedermann. Offen ging Schoenmaker Ruhl auch auf die Turbulenzen der jüngsten Vereinsjahre ein, die von mehreren Vorstandswechseln geprägt waren, und bilanzierte: "Es gab guten Wind, der den Verein voranbrachte, aber auch Sturm, der ihn durcheinander wirbelte." Dass der Verein seit dem Amtsantritt des neuen Vorstands vor einem Jahr wieder in ruhiges Fahrwasser gekommen ist, bewies der weitere Verlauf des Festakts.

Einen Blick zurück warf Eberhard Haug in seiner Festansprache. Er selbst hatte den Freudenstädter Kinderschutzbund über 22 Jahre lang geführt. Gegründet wurde der Freudenstädter Kinderschutzbund im Jahr 1968 durch Wilhelm Schmid. Schmid, gebürtig aus Frutenhof, leitete viele Jahre lang ein Waisenhaus in Esslingen. In seinem Ruhestand – den er in Igelsberg verlebte – gründete er den Kreisverband Freudenstadt des Kinderschutzbunds. Otto Dewitz, ein Gründungsmitglied des Vereins, war zur Festversammlung gekommen. Wie er hervorhob, sei es für ihn damals als Familienvater und Lehrer selbstverständlich gewesen, den neuen Verein zu unterstützen und ihm beizutreten.