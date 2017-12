Freudenstadt Der Kreistag bügelt fast alle Extras ab

Was Osswald offenbar auf die Palme trieb, war ein weiterer Sparantrag der Grünen. Sie hielten, trotz Senkung des Kreisumlagesatzes, an einer globalen Ausgabenkürzung von weiteren 1,15 Millionen Euro fest. Da stellte sich Landrat Klaus Michael Rückert auf die Hinterfüße. Er könne "im Moment nicht sagen", wo die Verwaltung noch einmal eine solche Summe herausholen sollte. Er sei dann nicht nur "etwas ratlos", sondern "massiv ratlos". Der Kreis könne und wolle nicht "Personal fristlos entlassen". Natürlich könne der Kreistag "beschließen, was er will". So dick kam es dann doch nicht. Der Grünen-Antrag scheiterte.