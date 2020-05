Freudenstadt Corona-Pandemie: Fieberambulanz fährt runter

Seit 27. März ist die auf Initiative zahlreicher Ärzte des Landkreises entstandene und mit massiver finanzieller Unterstützung des Landkreises ermöglichte Fieberambulanz in der Riedsteighalle in Donnerstag täglich, auch an Feiertagen und an Wochenenden, geöffnet. "Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Zahl der Neuinfektionen so gering wie möglich und das Infektionsgeschehen im Landkreis unter Kontrolle gehalten werden konnte", so das Landratsamt.

Zwischenzeitlich habe sich die Kurve der Neuinfektionen "erfreulicherweise sehr abgeflacht". Die Zahl der Patienten, die mit Infektbeschwerden in die Riedsteighalle überwiesen werden, sei "deutlich zurückgegangen". Um die verbleibenden Infektpatienten weiterhin in einem sicheren Umfeld untersuchen und behandeln zu können, sei in einer Besprechung zwischen dem Orga-Team der Ärzteschaft, Landrat Klaus Michael Rückert und Gesundheitsamtsleiter Axel Schneider vereinbart worden, die Praxis vorerst aufrechtzuerhalten, die Öffnungszeiten ab Montag, 25. Mai, jedoch zu reduzieren.