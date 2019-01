Freudenstadt Bühlertaler Engelsfelsen kommt fruchtig daher

Lese war Handarbeit

"Die Traubenlese 2017 auf dem Engelsberg, natürlich ausschließlich von Hand, war wirklich gut, so dass uns ein in Farbe und Geschmack kräftiger Spätburgunder gelungen ist", freute sich Thomas Goth, Geschäftsführer des Weinhauses am Mauerberg. Der Charakter des Weins zeichne sich durch fruchtige Komponenten von schwarzen Beeren und Kirschen mit einem Hauch von Paprika und würzige Noten von Kaffee aus. Erhältlich ist der "Bühlertaler Engelsfelsen" in 0,5-Liter-Flaschen zum Preis von 8,50 Euro beim Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg in Neuweier, in der Tourist Info in Bühlertal, im Naturpark-Info-Shop in Bühlertal und im Online-Shop des Naturparks.

Weitere Informationen: www.naturparkschwarzwald.de/shop