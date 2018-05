Freudenstadt Bücher werden zu Kunstobjekten

Mehrere Wochen werkelten die sechs Schüler in der Schule. Und es machte allen so viel Spaß, dass Lehrerin Stefanie Bauer, die beim Projekt auch von ihrem Kollegen Harald Bauer unterstützt wurde, es nicht ausschließt, mit den Kunstwerken aus Büchern noch weiterzumachen. Die kleine Ausstellung in der Stadtbücherei Freudenstadt wird noch bis Ende Juni zu sehen sein. Folgene Schüler der Dreifürstensteinschule Dornstetten wirkten an dem Bücher-Kunstprojekt mit: Florian Bonke, Marc Kida, Erik Kirschenmann, Jonas Leinenbach, Franziska Schurr und Daniel Schmieder.