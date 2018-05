Freudenstadt-Wittlensweiler. Ein 24-jähriger Mann ist am Samstag kurz nach 2 Uhr mit über 2,5 Promille mit seinem Auto auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Freudenstadt und Wittlensweiler unterwegs gewesen. In der Nähe der Auffahrt zur Bundesstraße 294 landeten er und sein Wagen im Straßengraben. Wie die Polizei mitteilt, entstand zwar kein Schaden, aber ein anderer Verkehrsteilnehmer der an der Unfallstelle vorbeikam, hatte den Wagen und den betrunkenen Fahrer im Straßengraben entdeckt und die Polizei verständigt. Nach einer Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins muss sich der junge Mann nun noch in einem Strafverfahren wegen einer Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten, meldet die Polizei.