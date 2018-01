"Das habe ich in 28 Jahren noch nicht erlebt", sagte Stadtrat Eberhard Haug (SPD) nach dem Streit zwischen den beiden Frauen und verließ den Raum. Der Eklat war durch die Diskussion über einen Intergrationsmanager entstanden, den die Bürgeraktion mehrfach gefordert, der Gemeirat aber abgelehnt hatte. Gebele fragte bei der Ortsbesichtigung nach der Schnittstelle zwischen den Ehrenamtlichen und der Behörde, um den Asylbewerbern die Integration zu erleichtern. Diese gebe es in diesem Amt nicht, anwortete Christoph Gerber, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts. Die Stadt habe aber versprochen, dass es funktioniert, so Gebele.

Das brachte die Bürgermeisterin auf die Palme. Ein Wort gab das andere. Hentschel sagte in der Hitze des Wortgefechts, dass Stadträtin Gebele immer mal gerne eine "große Klappe" habe. Das wollte diese natürlich nicht auf sich sitzen lassen und kündigte lautstark eine Beschwerde gegen die Bürgermeisterin an, als sie den Raum verließ. Als sich die Gemüter wieder beruhigt hatte, kehrte die Stadträtin aber zurück, ging der Bürgermeisterin jedoch demonstrativ aus dem Weg. Dabei hatte der Ortstermin ganz friedlich begonnen.

In einem Gebäude mit dem Landkreis