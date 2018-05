Freudenstadt Bei Barrierefreiheit besteht noch Handlungsbedarf

Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung nannte Beispiele aus dieser Liste. Zu den bereits ausgeführten Maßnahmen gehören demnach ein behindertengerechtes WC im Stadthaus und am Stadtbahnhof, eine Rampe für die Tourist-Information am Rathaus, etliche barrierefreie Kindergärten und der Baubetriebshof, der behindertengerecht ist. Im Jugendzentrum sind nur die Veranstaltungsräume barrierefrei zugänglich. Als weiteren Beitrag zur Barrierefreiheit nannte Rudolf Müller das Blindenleitsystem, das an den neuen Übergängen am Kreisverkehr am Promenadeplatz umgesetzt wurde, sowie barrierefreie Straßenüberführungen und Fußgängerüberwege. Am neuen Freibad werden Blinde die Wassertiefen ertasten können.

In Planung ist ein neuer Aufzug im Rathaus, der als Turm angebaut werden muss. Eine kostspielige Angelegenheit, wie Müller betonte. Handlungsbedarf gibt es unter anderem in Kindergärten und Schulen, in Verwaltungsstellen in den Stadtteilen, im Haus der Musik und im Feuerwehrhaus. Die Liste ist lang. In der Stadionhalle soll möglicherweise noch in diesem Jahr ein Aufzug gebaut werden.

Das Thema Barrierefreiheit werde die Stadt und den Gemeinderat noch über Jahre beschäftigen, kündigte Rudolf Müller an. Eine Priorisierung der Maßnahmen habe man nicht vorgenommen, weil sich diese aus den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ergebe.